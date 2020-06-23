شاهد.. رقصة مثيرة لفيفي عبده في زمن "كورونا" (فيديو)

عتادت الفنانة فيفي عبده، على ادخل الفرح والسرور على قلوب جمهوره من خلال رقصها المثير عبر السوشيال ميديا، الذي يجعلها قريبة من الجمهور الذي يحب أن يتابعها بشكل دائم.



تفضل الفنانة فيفي عبده، يوميا على تقديم رقصات بشكل مختلف ومثير نوع ما لجمهورها بالوطن العربي، حتى يخرج من حالة الحزن والاكتئاب المنتشرة في العالم بسبب أزمة فيروس كورونا الذي حتى الأن، مصدر خوف في قلوب العالم ولم ينتهي.





ونشرت مقطع فيديو من رقصة مثيرة لها عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".