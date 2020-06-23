شاهد.. رقصة مثيرة لفيفي عبده في زمن "كورونا" (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
ا
عتادت الفنانة فيفي عبده، على ادخل الفرح والسرور على قلوب جمهوره من خلال رقصها المثير عبر السوشيال ميديا، الذي يجعلها قريبة من الجمهور الذي يحب أن يتابعها بشكل دائم.

تفضل الفنانة فيفي عبده، يوميا على تقديم رقصات بشكل مختلف ومثير نوع ما لجمهورها بالوطن العربي، حتى يخرج من حالة الحزن والاكتئاب المنتشرة في العالم بسبب أزمة فيروس كورونا الذي حتى الأن، مصدر خوف في قلوب العالم ولم ينتهي. 

ونشرت مقطع فيديو من رقصة مثيرة لها عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فيفي عبده برقصة مثيرة لها في زمن كورونا
واصبحت العادة الأساسية لفيفي عبده، في أزمة فيروس كورونا، هو أنها تقوم بنشر بعض مقاطع الفيديوهات وهي ترقص على أنغام بعض المطربين بالوطن العربي، عبر السوشيال ميديا.

وكانت كشفت الفنانة فيفي عبده، في لقاء تلفزيونى لها "بإنها تحب أن تقدم لجمهورها رقصات لأنه يحب ذلك، موضحاً بأنها تحب أن تعبر بحبها عن كل بلد من خلال الرقص على أغنية من ذلك الدولة معبرة عن حبها لكل الدول العربية.

أخبار تهمك

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتراجع عن صفقة طاهر لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ أقل من ساعتين

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. انتهاء الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

03:29 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

02:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!