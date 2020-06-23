شاهد.. رقصة مثيرة لفيفي عبده في زمن "كورونا" (فيديو)
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:41 ص
أماني سلام
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فيفي عبده برقصة مثيرة لها في زمن كورونا
واصبحت العادة الأساسية لفيفي عبده، في أزمة فيروس كورونا، هو أنها تقوم بنشر بعض مقاطع الفيديوهات وهي ترقص على أنغام بعض المطربين بالوطن العربي، عبر السوشيال ميديا.
وكانت كشفت الفنانة فيفي عبده، في لقاء تلفزيونى لها "بإنها تحب أن تقدم لجمهورها رقصات لأنه يحب ذلك، موضحاً بأنها تحب أن تعبر بحبها عن كل بلد من خلال الرقص على أغنية من ذلك الدولة معبرة عن حبها لكل الدول العربية.
عتادت الفنانة فيفي عبده، على ادخل الفرح والسرور على قلوب جمهوره من خلال رقصها المثير عبر السوشيال ميديا، الذي يجعلها قريبة من الجمهور الذي يحب أن يتابعها بشكل دائم.
تفضل الفنانة فيفي عبده، يوميا على تقديم رقصات بشكل مختلف ومثير نوع ما لجمهورها بالوطن العربي، حتى يخرج من حالة الحزن والاكتئاب المنتشرة في العالم بسبب أزمة فيروس كورونا الذي حتى الأن، مصدر خوف في قلوب العالم ولم ينتهي.
تفضل الفنانة فيفي عبده، يوميا على تقديم رقصات بشكل مختلف ومثير نوع ما لجمهورها بالوطن العربي، حتى يخرج من حالة الحزن والاكتئاب المنتشرة في العالم بسبب أزمة فيروس كورونا الذي حتى الأن، مصدر خوف في قلوب العالم ولم ينتهي.
ونشرت مقطع فيديو من رقصة مثيرة لها عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
فيفي عبده برقصة مثيرة لها في زمن كورونا
واصبحت العادة الأساسية لفيفي عبده، في أزمة فيروس كورونا، هو أنها تقوم بنشر بعض مقاطع الفيديوهات وهي ترقص على أنغام بعض المطربين بالوطن العربي، عبر السوشيال ميديا.
وكانت كشفت الفنانة فيفي عبده، في لقاء تلفزيونى لها "بإنها تحب أن تقدم لجمهورها رقصات لأنه يحب ذلك، موضحاً بأنها تحب أن تعبر بحبها عن كل بلد من خلال الرقص على أغنية من ذلك الدولة معبرة عن حبها لكل الدول العربية.