تفاصيل جلسة كارتيرون ونجم الزمالك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:06 ص
كارتيرون
كارتيرون
أميرة فطيم
تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق، حول العروض المقدمه لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبلغ كارتيرون اللاعب رفضه النهائي لفكرة رحيله عن نادي الزمالك في الصيف المقبل؛ لحاجه الفريق لخدماته، موضحا أنه قرر تجديد عقدة مع القلعة البيضاء. 

كما طالبه المدير الفني للابيض، بالتركيز الشديد، والابتعاد عن العروض التي يتلقاها من السماسرة ووكلاء اللاعبين.

ويعد أشرف بن شرقي أحد الركائز الأساسية التي لمعت مؤخرا داخل القلعة البيضاء، بعدما قدم آداء مشرف خلال الفترة الأخيرة، وساهم في تتويج الزمالك بلقبي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري أمام الأهلي، إلى جانب التأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن بن شرقي قد انضم نادي الزمالك في الصيف الماضي، قادما من صفوف الهلال السعودي مقابل 600 ألف يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2023.

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