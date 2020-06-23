ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات الجولة الـ30









انتهت منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي شهدت منافسات قوية ومفاجآت على مستوى النتائج أيضًا.





حيث نجح ريال مدريد في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.





كما سقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق إشبيلية، بدون أهداف، وفرط في صدارة جدول الترتيب لغريمة التقليدي ريال مدريد.





كما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على بلد الوليد بهدف نظيف، في حين نجح فالنسيا من الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل لاشيء.





وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالى:-





1- ريال مدريد 65 نقطة.





2- برشلونة 65 نقطة.





3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة.





4- إشبيلية 52 نقطة.





5- خيتافي 48 نقطة.





6- ريال سوسيداد 47 نقطة.





7- فياريال 47 نقطة.





8- فالنسيا 46 نقطة.





9- أتلتيك بيلباو 42 نقطة.





10- غرناطة 42 نقطة.





11- ليفانتي 38 نقطة.





12- أوساسونا 35 نقطة.





13- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.





14- ريال بيتيس 34 نقطة.





15- بلد الوليد 33 نقطة.





16- سيلتا فيجو 30 نقطة.





17- إيبار 29 نقطة.





18- ريال مايوركا 26 نقطة.





19- ديبورتيفو ليجانيس 24 نقطة.



