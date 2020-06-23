عملاق إيطالي ينضم لصراع ضم خيمينيز













أثار تألق المهاجم المكسيكي الدولي راؤول خيمينيز، لاعب نادي وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، إهتمام كبار الأندية الأوروبية، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي انضم للأندية الراغبة في ضم اللاعب، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.





وأكدت الشبكة، أن الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، مهاجم نادي يوفنتوس، يقترب من الرحيل عن الفريق، خلا الصيف الحالي.





وأشارت الشبكة، أن إدارة يوفنتوس رشحت خيمينيز لتعويض هيجوايين في الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الحالي.





وانضم يوفنتوس لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول، والتي تسعى منذ فترة بعيدة لضم اللاعب، بعد مردوده اللافت للنظر مع النادي الإنجليزي هذا الموسم، والذي جعله دائماً مرشحاً لكبار الأندية الأوروبية.





وخاض صاحب الـ29 عاماً مع نادي ولفرهامبتون 45 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 23 هدفاً وصناعة 10 أهداف أخرى.





تبلغ القيمة التسويقية لخيمينيز حالياً 40 مليون يورو، وفق آخر التحديثات الواردة من موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



