باسم علي: أوافق على اللعب مع الزمالك فى هذه الحالة





قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، إنه لا يمانع في التوقيع إلى نادي الزمالك ولكن بشرط.





وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو استغنى عني الأهلي بشكل نهائي لا مانع من الانضمام للزمالك".





وتابع: "ولكن لو عاد بي الزمن لاخترت الأهلي مرة أخري، والأهلي يستطيع الفوز بالدوري بأي مدير فني لكن الجمهور يتمني التتويج بدوري الأبطال".





وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وقعت للزمالك قبل الإنضمام للأهلي وصفقة انضمامي للأهلي مع محمد رزق ومحمد فاروق كانت رد علي صفقة انتقال ثلاثي إتحاد الشرطة للزمالك".



