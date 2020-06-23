بهذه الصورة.. نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها برفقة عمرو دياب





قامت الفنانة نبيلة عبيد، بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نبيلة عبيد بصورة قديمة تجمعها مع الهضبة عمرو دياب قائلة: "عمرو دياب في بداية مشواره الفني كان ضيف دايمًا يغني في حفلات أعياد ميلادي".يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى.وتدور أحداث هذا المسلسل فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.