بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

تلقى مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغًا من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد الداعية مصطفى حسني، لنشره تغريدة اعتبرها مقدم البلاغ بأنها تحث على الفتنة.





وقال "سمير" في بلاغه، إنه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات وجودية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، خرج علينا الإخواني -حسب وصفه- مصطفى حسني، بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يصف فيها الحالة الوطنية التي تعيشها مصر بـ"الفتنة"، مستخدما "عبارات إخوانية واضحة"، وعلى إثرها انتفض الشعب المصري ضده وأجبروه على حذفها.





تأييد دولة معادية لمصر

وأضاف مقدم البلاغ: "نحن لا نأمن لظهوره مرة أخرى على الفضائيات في هذا الوقت العصيب، مع العلم بوجود فيديوهات له على اليوتيوب دافع فيها عن تنظيم الإخوان الإرهابيين، واتهم المخابرات المصرية بالبطش بالإسلاميين وقوله إن الإرهابي المحبوس حازم صلاح أبوإسماعيل هو أستاذه، بالاضافة إلى تأييده لدول إقليمية معادية لمصر".



