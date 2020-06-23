بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:49 ص
الداعية مصطفى حسني
الداعية مصطفى حسني
هدير حمزة
تلقى مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغًا من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد الداعية مصطفى حسني، لنشره تغريدة اعتبرها مقدم البلاغ بأنها تحث على الفتنة.

وقال "سمير" في بلاغه، إنه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات وجودية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، خرج علينا الإخواني -حسب وصفه- مصطفى حسني، بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يصف فيها الحالة الوطنية التي تعيشها مصر بـ"الفتنة"، مستخدما "عبارات إخوانية واضحة"، وعلى إثرها انتفض الشعب المصري ضده وأجبروه على حذفها.

تأييد دولة معادية لمصر
وأضاف مقدم البلاغ: "نحن لا نأمن لظهوره مرة أخرى على الفضائيات في هذا الوقت العصيب، مع العلم بوجود فيديوهات له على اليوتيوب دافع فيها عن تنظيم الإخوان الإرهابيين، واتهم المخابرات المصرية بالبطش بالإسلاميين وقوله إن الإرهابي المحبوس حازم صلاح أبوإسماعيل هو أستاذه، بالاضافة إلى تأييده لدول إقليمية معادية لمصر". 

وتابع، أن مصطفى حسني "إخواني للنخاع وقدوته حسن البنا، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وعمرو خالد، فلماذا تتغافل الأجهزة الأمنية عن الخلايا النائمة وتسمح لهم بالتسلل من الأبواب الخلفية لتلويث عقول شبابنا؟ يكفي ما فعله الإخوان في مصر، لا نرغب في تربية ثعابين جديدة" -حسب قوله-.

وطالب بالتحقيق في ما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وصفها بـ"الإجرامية"، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

بلاغ لوقف تعيين رئيس حزب الغد
وفي سياق آخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد.

وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.

وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.

وأضاف، أن الداعي للجمعية غير العادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى حسني حمادة الصاوي بوابة الفجر النائب العام الفجر

أخبار تهمك

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

عمرو أديب: الهجوم على السيسي ومصر في تركيا غير مسبوق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

بسبب "الطيارات الورقية".. تحذير "خطير جدا" من وزارة الكهرباء

منذ ساعة

"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

«تحالف الأحزاب» يعلن رفضه لمزاعم وادعاءات الحركة المدنية الديمقراطية

دعوى قضائية تطالب بوقف قرار تعيين رئيس حزب الغد

قرار مهم للمحكمة الإدارية في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

طعن أمام القضاء الإداري يطالب بتأميم المستشفيات الخاصة

الغرامة عقوبة المسئول السابق المستخدم لسيارة غير مرخصة

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

01:43 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!