آسر ياسين يمازح مصطفى درويش بعد شفائه: ''أنا رايح أسرق خزنة دلوقتي مع عيالي"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان آسر ياسين فيديو جديد عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر آسر ياسين في هذا الفيديو يمازح الفنان مصطفى درويش بعد تعافيه من كورونا قائلاً: "ألف ألف سلامة يا شبح العالم طبعًا محدش مبسوط خالص باللي انت فيه".

وتابع: "بعد ما سرقتنا أنا رايح أسرق خزنة دلوقتي أنا وعيالي عشان أعوض الحاجات".

يذكر أن آسر ياسين خاض السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

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