نجم الأهلي: محمد نجيب لن يتكرر.. وأكرم توفيق لازم يرجع للقلعة الحمراء









قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، إن رمضان صبحي وعبد الله السعيد أفضل لاعبان في مصر في الوقت الحالي.





وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد فتحي ومحمد هاني أفضل لاعبان في مركز الظهير الأيمن في مصر حالياً، بينما فتحي وإبراهيم حسن الأفضل على مدار تاريخ الكرة المصرية".





وتابع: "محمد نجيب من أفضل المدافعين المصريين وهو حالة فريدة كان يجب أن يستمر في الأهلي، وكذلك محمود الجزار وأتوقع له مستقبل باهر".



