عمرو سعد: أحمد زويل طلب مني تجسيدي لسيرته الذاتية قبل وفاته





كشف الفنان عمرو سعد، عن الشخصية الذي يتمنى تجسيدها وذلك خلال ظهوره لايف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر عمرو سعد قائلاً: "أنا عاشق للدكتور أحمد زويل، وقبل وفاته طلب مني تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني".وتابع: "أتمنى أن أقوم بتجسيد شخصيته لكي أحقق رغبته الآخيرة الذي طلبها مني".يذكر أن آخر أعمال مسلسل عمرو سعد مشاركته في مشاركته في مسلسل "الاختيار " الذي من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم محجوب، كريم العمري، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".