تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الإثنين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:55 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
غدير أحمد


نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الأثنين، من ضمن منافسات الأسبوع ال 27 من عمر مسابقة الكالتشيو الايطالي.

استمر تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدف، وعلي الجانب الآخر يأتي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 22 هدف الصراع على احتلال ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:- 

1- تشيرو إيموبلي  27 هدف.

2- كريستيانو رونالدو.. 22 هدف.

3- روميلو لوكاكو.. 18 هدف.

4-  جواو بيدرو .. 16 هدف.

5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف.

6_ فرانشيسكو كابوتو.. 13 هدف.

7- لويس مورييل.. 13 هدف.

8- دوفان زاباتا.. 13 هدف.

9_لاوتارو مارتينيز.. 12 هدف.

 10- ايدين دزيكو.. 12 هدف. 

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