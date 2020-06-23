نجمي ريال مدريد يوجهان صدمة قوية للفريق قبل مواجهة مايوركا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:49 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي


تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية فبل مواجهة نظيره نادي مايوركا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كل من إيدين هازارد وسيرجيو راموس نجمي ريال مدريد تغيبا عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد تغيب عن مباراة ريال مدريد أمس في مواجهة ريال سوسيداد واليوم عن التدريبات الجماعية خوفا عليه من الاجهاد بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وسيتم حسم موقفه غدا بشأن المشاركة في مباراة مايوركا.

وكشفت الصحيفة أن غياب راموس جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة سوسيداد ولم يستطع استكمال المباراة وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات القادمة لحسم مدة غيابه عن المباريات.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مايوركا يوم الإثنين القادم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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