أول تعليق لـ"عمرو سعد" على تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف الفنان عمرو سعد، أنه عرض عليه تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي وذلك خلال ظهوره لايف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال عمرو سعد: "من حق أي نجم كبير يقدم عمل درامي يجسد من خلاله شخصيات كبيرة.. وكل اللي اتقال عن تجسيدي للدور شائعات وبشكر كل اللي رشحوني من الجمهور لتجسيد الشخصية".

يذكر أن آخر أعمال مسلسل عمرو سعد مشاركته في مشاركته في مسلسل "الاختيار " الذي من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم محجوب، كريم العمري، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".

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