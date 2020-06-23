باسم علي: الجمهور متحامل على مروان محسن والننى ويكشف عن رأيه فى صلاح









قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، إن محمد صلاح شخص متواضع جداً وإنه لا يستغرب من المرحلة الذي وصل لها.





وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "النني ومروان محسن مظلومان مع منتخب مصر والجمهور متحامل عليهما كثيراً





وأوضح: "الجمهور انتظر أن يشاهد الكثير من النني لكن ذلك لم يحدث أحياناً، وأتواصل بشكل مستمر مع محمد النني ووضعه مختلف عن محمد صلاح"



