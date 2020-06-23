نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد نقيب الممثلين في تصريحات صحفية أن كل ما يشاع حول وفاة الجداوي، لا أساس له من الصحة إطلاقا.





كان الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، كشف مساء أمس عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، مشيًرا إلى أنها تتعامل مثل أى مريض في حالتها.



وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الإثنين إن "الجداوي" أخذت بلازما الدم مرة واحدة فقط وليس 3 مرات كما تردد عبر وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه لا يمكن لاحد أن يحصل على بلازما 3 مرات، وكافة مصابي فيروس كورونا يقفون على خط واحد





وأضاف أن أجهزة الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قوة لتوفير العلاج للمصابين، لافتا إلى أن ما صرف من أدوية للفنانة رجاء الجداوي هو نفس بروتوكول علاج وزارة الصحة الذي يتم صرفه لكافة مصابي الوباء بنفس الوقت والسرعة والكفاءة، معلقا: "نتمنى لها الشفاء ولدينا أمل كبير أن يجعلنا ربنا سببا في شفائها".





نفى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ما اشيع منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.