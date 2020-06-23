أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

تحدث الدكتور بيتر هوربي، أستاذ الأوبئة المعدية، وكبير الباحثين في تجارب علاج كوفيد 19 جامعة إكسفورد، عن عقار ديكسا ميثازون لعلاج مرضى كورونا، قائلًا: "حتى الآن لم يثبت وجود دواء قادر على إنقاذ حياة المصابين بكوفيد 19 إلا دواء الرادميسفير، والذي تم تجربته في الولايات المتحدة الأمريكية وأظهر قدرة على تقليل فترة العلاج للمصابين بالفيروس، لكنه لم يثبت قدرته على إنقاذ حياة المصابين لكن عقار".





وأضاف "هوربي"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن عقار ديكسا ميثازون أثبت أنه يمكن أن يكون سببًا في نجاة المصابين بالفيروس بشكل أكبر، لافتًا إلى أن هذا الدواء متاح في أنحاء كثيرة.





وأشار إلى أن هذا العقار هام للغاية لتقليص نسب الوفيات في العالم، لافتًا إلى أن العقار تم إعطائه لثلاثة مجموعات من المصابين بالفيروس أولهم الحالات البسيطة ولم يظهر نتائج معهم، ثم الحالات المتوسطة التي تحتاج فقط إلى الأكسجين وساعد في تقليل فرص وفاتهم بنسبة 20%، والشريحة الثالثة من المصابين كانت هؤلاء الذين يقبعون في غرف العناية المركزة ويعتمدون على التنفس الصناعي، وساعد في تقليص نسب الوفيات لديهم بنسب 35% وهذا فارق كبير.