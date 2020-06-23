حسن أبو حجاج في ضيافة "ست الستات" اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تستضيف الاعلاميه دينا رامز، الفنان حسين أبو حجاج في برنامجها "ست الستات" الساعة ٤ عصرا علي قناه "صدي البلد ".

يحكي أبو حجاج عن أسباب قراره اعتزال الفن وكواليس أعماله الفنية التي شارك فيها علي مدار اكثر من ٢٠ عاما عندما اكتشفه النجم هاني رمزي
واللقاء الخاص بينه وبين الفنان احمد مكي ودخوله الفن بالصدفة وورشته التي يعمل بها حاليًا لتصليح كاوتش السيارات بالمنيا .

يشار إلى أن انتشرت الفترة الماضية صورة للفنان حسين أبو حجاج، هو يعمل في ورشة كاوتش فى بنى مزار، وأكد أنه يفكر في اعتزال الفن.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

سيتين يعلق على فوز ريال مدريد المثير للجدل في الليجا

منذ أقل من ساعة

"حسيت إني هموت".. الفنان مصطفى درويش يكشف تفاصيل إصابته بكورونا بعد شفائه (فيديو)

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

عمرو أديب: الهجوم على السيسي ومصر في تركيا غير مسبوق

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

12:09 ص

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

11:05 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!