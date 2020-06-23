حسن أبو حجاج في ضيافة "ست الستات" اليوم



يحكي أبو حجاج عن أسباب قراره اعتزال الفن وكواليس أعماله الفنية التي شارك فيها علي مدار اكثر من ٢٠ عاما عندما اكتشفه النجم هاني رمزي

واللقاء الخاص بينه وبين الفنان احمد مكي ودخوله الفن بالصدفة وورشته التي يعمل بها حاليًا لتصليح كاوتش السيارات بالمنيا .



يشار إلى أن انتشرت الفترة الماضية صورة للفنان حسين أبو حجاج، هو يعمل في ورشة كاوتش فى بنى مزار، وأكد أنه يفكر في اعتزال الفن.





تستضيف الاعلاميه دينا رامز، الفنان حسين أبو حجاج في برنامجها "ست الستات" الساعة ٤ عصرا علي قناه "صدي البلد ".