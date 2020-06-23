أليجري يتسبب في إحباط رونالدو





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي غير سعيد ومحبط من قرار إدارة السيدة العجوز بتعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مديراً فنياً للفريق.









وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إلى أن يوفنتوس كان قد أعلن عن تولي ساري لمنصب المدير الفني للفريق في الصيف الماضي خلفًا لماسيمليانو أليجري.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن الدون البرتغالي رونالدو محبط من رحيل أليجري وقدوم ماوريسيو ساري بدلًا منه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح بين رونالدو وساري مشيرة إلى أن النجم البرتغالي نادم أكثر على قرار رحيل مدربه السابق أليجري.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رونالدو كان يستمتع باللعب تحت قيادة أليجري في الموسم الماضي وهو ما تغير في الموسم الحالي تحت قيادة ساري.









وألمحت الصحيفة البريطانية أن رونالدو خسر نهائيين متتاليين هما السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا لأول مرة في مسيرته الكروية.