مفاجآة.. باسم علي يكشف عن سر اصاباته مع الأهلي المتكررة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:08 ص
باسم علي
باسم علي
محمد جمال


عانى باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لفريق الجونة عن سر الإصابات المتكررة خلال فترة تواجده فى القلعة الحمراء .

وكشف باسم علي، عن أسباب كثرة الإصابات التي كان يتعرض لها خلال تواجده في صفوف القلعة الحمراء.

وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إصاباتي مع الأهلي كانت نفسية في المقام الأول والجميع وقف بجانبي في النادي"

وتابع: "حسام غالي أكثر شخص يدعم اللاعبين في نادي الجونة، لن يستطع أي لاعب تعويض حسام غالي في النادي الأهلي".

وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر أعطي دوافع لكل اللاعبين وصعب حالياً معرفة اللاعب الأساسي من الاحتياطي، مارتن لاسارتي كان بيعتمد علي مجموعة محددة من اللاعبين ولم يعطي الفرصة للجميع".

وتابع: "حسام البدري أكثر مدرب شاركت وتألقت معه خلال فترة لعبي بالأهلى، ومارتن يول السبب في تعديل عقدي وزيادة قيمته أنا وحسين السيد وصبري رحيل".

وتابع: "مباراة صن داونز قلبت جمهور الأهلي علي لاسارتي، وباتريس كارتيرون مدرب جيد وكان يحتاج التدعيمات الفنية المطلوبة وفاز بحب جميع اللاعبين".

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