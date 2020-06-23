شاهد.. صاحبة فيديو عرض الزواج على "فيسبوك": كورونا السبب

قالت مها أسامة، صاحبة فيديو عرض نفسها للزواج على الفيسبوك، إنها قدمت استقالتها من عملها، لافتة إلى أنهم طلبوا منها الاستقالة الفورية بعد مشاهدة مقطع الفيديو.





وأضافت "أسامة"، أنها نشرت هذا الفيديو بسبب العزل المنزلي على مدار ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الأزمة تسببت في تقليص التواصل الاجتماعي، ما جعلها تشعر بأنها بحاجة إلى فكرة تتخطى بها أزمة كورونا.

ولفتت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن مافعلته ليس حالة فردية وإنما حال نحو 12 مليون فتاة في مصر، مؤكدة أنه لا يوجد أي ضغوطات أسرية جعلتها تفعل ذلك.





وأكدت أنها لن ولم تندم على هذه الفكرة والتجربة، قائلة: "أنا مابخفش من المجتمع بخاف من الحرام بس وماعملتش حاجة غلط، أنا أخدت الخطوة لوحدي دون استشارة صديقاتي أو أصدقائي لأني بطبعي شخصية جريئة لكن عندما أتعرض لضغوط لا بد أن ألجأ لفكرة لتقليل صدمات هذه الضغوط على نفسي، مابحبش أحس إن الظروف والضغوط محصراني"، لافتة إلى أن أسرتها رفضت في البداية الفكرة، لكنهم هدأوا بعد ذلك لأنهم اقتنعوا.





وتابعت: "ماعملتش حاجة غلط، والمجتمع يشهد تناقضات غير عادية وأنا طلبت شرع ربنا ماطلبتش حرام إشمعنا الولد لما يحب يتجوز يدوروله؟ والبنات لما تقول يبقى عيب، الكثير من الناس دعموني مع وجود فئة رفضت ذلك، وأنا بقولهم أنا ماغلطتش"، لافتة إلى أن أغلب الرجال والشباب الذين تواصلوا معها كانوا جادين.





وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ فتاة؛ تطلب الزواج خلال الفيديو، مما أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكدت الفتاة، أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، أو حرام، لافتة إلى أن أزمة فيروس كورونا هي التي جعلتها تفعل ذلك.



