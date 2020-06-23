رئيس اتحاد الناشرين يكشف حجم خسائر القطاع بسبب أزمة كورونا

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن خسائر قطاع النشر في مصر بسبب أزمة كورونا وصلت لـ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن 75% من دور النشر في طريقهم للإغلاق بسبب هذه الازمة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، أنه منذ انتشار جائحة كورونا وما تزامن معها من إجراءات احترازية، اُتخذت منذ شهر مارس الماضي، تأثرت صناعة النشر كغيرها من الصناعات، وظهر ذلك واضحًا في بيانات اتحاد الناشرين المصريين، وتصريحات أصحاب دور النشر الذين حذروا من انهيار تلك الصناعة.





وذكر رئيس اتحاد الناشرين، أن بيع الكتب دليفري أو إلكترونيًا لا تمثل 5% من دخل أي دار نشر.



