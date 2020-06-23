رئيس اتحاد الناشرين يكشف حجم خسائر القطاع بسبب أزمة كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:42 ص
رئيس الاتحاد
رئيس الاتحاد
كـسـاب أحـمـد
قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن خسائر قطاع النشر في مصر بسبب أزمة كورونا وصلت لـ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن 75% من دور النشر في طريقهم للإغلاق بسبب هذه الازمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، أنه منذ انتشار جائحة كورونا وما تزامن معها من إجراءات احترازية، اُتخذت منذ شهر مارس الماضي، تأثرت صناعة النشر كغيرها من الصناعات، وظهر ذلك واضحًا في بيانات اتحاد الناشرين المصريين، وتصريحات أصحاب دور النشر الذين حذروا من انهيار تلك الصناعة.

وذكر رئيس اتحاد الناشرين، أن بيع الكتب دليفري أو إلكترونيًا لا تمثل 5% من دخل أي دار نشر.

تطورات جائحة كورونا في مصر

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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