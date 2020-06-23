تعليق وزير الخارجية على ترديد إثيوبيا لسيناريو الحرب بسبب سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تصريحات إثيوبيا بشأن الملء الأحادي لسد النهضة، دون الاتفاق مع مصر والسودان، استفزازية ومخالفة لكل ما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق المبادئ الذى وقعت عليه عام 2015 .





وأضاف "شكري "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن اعضاء مجلس الأمن لديهم إدراك متنامي أن الأمر خطير وأصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين ويرصدون التصريحات والنبرة التي لا تؤدى إلى حل توافقي.





وتابع "تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي حول دق طبول الحرب والادعاء بأن مصر تسعى إلى ذلك، رغم أنه لم يتفوه أي مسئول مصري على مدى السنوات الستة الماضية بذلك، بل جميعها تدعو إلى التفاهم والتعاون".





وردًا عما تزعمه إثيوبيا، بأن الاتفاقيات مع مصر بشأن مياه النيل هي اتفاقيات استعمارية، قال وزير الخارجية، إن هذا حديث استفزازى الغرض منه إثارة مشاعر دول القارة.





رسائل مهمة من السيسي





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





الجيش المصري من أقوى الجيوش





استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.





وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة





وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".





جهود عناصر المنطقة العسكرية





وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".





استعدادات لتنفيذ المهام





وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".