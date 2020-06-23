الزمالك يرفض استكمال الدوري





ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك تمسك بموقفه الخاص برفض استئناف الدوري وطالب بعدم استكمال الموسم الحالي.





وقام مسئولو الزمالك بارسال خطابين جديدين إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم المصري شددوا فيهما على ذلك والتأكيد على عدم خوض لاعبي الفريق للمسحة الطبية التي تأتي ضمن إجراءات إستئناف الدوري.





وكشف مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في خطابه أنه لن يعرض لاعبي الفريق للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.





كما عقد أمير مرتضي المشرف العام على كرة القدم في النادي الأبيض اجتماعا مع رئيس النادي ووضع أمامه موقف عقود اللاعبين في حال إلغاء الموسم بشكل رسمي وعدم استكمال المسابقة مؤكدًا أن النادي في حالة عدم عودة الدوري لن يكون مجبرا على منح اللاعبين نسبة المشاركة في المباريات الخاصة ببطولة الموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر، أوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم بأنه جرى وضع توقيت مبدئي لعودة مباريات الدوري وهو يوم 25 يوليو المقبل مؤكدا أنه ليس موعدًا نهائيًا.



