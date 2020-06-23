"حسيت إني هموت".. الفنان مصطفى درويش يكشف تفاصيل إصابته بكورونا بعد شفائه (فيديو)





وأضاف: "بالأخص اليوم الرابع والخامس والسادس هم الأشد قسوة فى مرحلة إصابتى.. ولكن الحمد الله تعافيت تماماً من كورونا".



وأكد أن العامل النفسى له تأثير كبير على المريض فى الوصول إلى الشفاء من العلاج الدواء، لافتا إلى أنه كان يشعر وكأنه سيموت ذلك بسبب وجوده بمفرده في مواجهة محنة المرض.



وأشار إلى أن انعزال المريض عن العالم وترك نفسه للتفكير السلبى، خاطئ لأن ذلك سيؤثر على معنوياته ومن ثم صحته.









كشف الفنان مصطفى درويش، عن تعافيه من فيروس كورونا، الذي كان قد أعلن عن إصابته به منذ أسابيع وعانى منه بشكل كبير.وقال مصطفى درويش خلال مكالمة هاتفية في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، إن نتيجة المسحة التى أجراها مؤخرًا ظهرت سلبية، مؤكدا أنه مر بمرحلة صعبة جداً خلال رحلة العلاج.