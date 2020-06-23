سيتين يعلق على فوز ريال مدريد المثير للجدل في الليجا





أكد الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أنه أحياناً تكون الأخطاء التحكيمية لصالحه وأحياناً تكون عليه وذلك تعقيباً على الجدل التحكيمي بشأن فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في الليجا واحتلاله صدارة الدوري الإسباني.





وقال سيتين في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الثلاثاء أمام أتلتيك بيلباو :"هناك أشياء تخرج عن قدراتك، سنحاول فعل ما علينا جيدا على أرض الملعب ولا أكثر، أحيانا تكون الأخطاء التحكيمية لصالحك وأحيانا تكون عليك ولكن ما لن يتغير هو أنه سيكون هناك جدل دائمًا".





وعن خسارة صدارة الليجا لصالح ريال مدريد الذي يتفوق في المواجهات المباشرة مع تقاسمهما النقاط، قال سيتيين :"الفريق يقدم كرة قدم جيدة ولديه نفس هدف الأسبوع الماضي، الوصول إلى نهائي البطولة ولديه خيارات للفوز بها".





وأضاف:"نحن على ثقة بأنه يمكننا الفوز بالمسابقة، سنستمر في فعل كل ما هو ممكن وتحسين كل الجوانب الضرورية والاستمرار في فعل ما نفعله بشكل جيد وهي أشياء كثيرة".





وعن غضب الجمهور،علق سيتيين قائلاًُ :"سعيد بما يفعله الفريق، خضنا 3 مباريات ولم تهتز شباكنا بهدف، الفريق يحتاج إلى إنطلاقة في الأمتار الاخيرة من الملعب لترجمة السيطرة على المباريات وسحق المنافسين. في فريق مثل البارسا لا يفيد شيء إذا لم يتم التسجيل".





وعن ارتفاع متوسط أعمار اللاعبين، قال سيتيين:" لست قلقا من هذا الأمر، الأهم هو ما يقدمه اللاعبون على أرض الملعب".





وعن تصريحات بيكي عن انحياز الحكام لريال مدريد، علق سيتين قائلاً:"الكل شاهد ما حدث في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والجميع سيقوم بتقييم الوضع، بيكي بدا لي دائمًا شخصًا ذكيًا جدًا".





وأردف قائلاً:"تقنية الفيديو هي أداة يجب استخدامها لتوفر لنا رؤية أوضح للواقع".





واختتم سيتين تصريحاته قائلاً : "هناك بعض الأحداث يتم مراجعتها بتقنية الفيديو والبعض الآخر لا تتم مراجعته ولبعض الفرق والفرق الأخرى لا ولهذا السبب يعتقد أنها لا تستخدم بشكل جيد".



