مصر تبدأ في تصنيع العلاج الروسي لكورونا (فيديو)

أعلن أمجد طلعت، مدير عام بالشركة المصرية المصنعة للعقار الروسي المعالج لفيروس كورونا، بدء تصنيع مثيله في مصر.





وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن روسيا اعتمدت دواء "أفيفافير" بعد إجراءها تجارب سريرية، بها نسب شفاء تصل إلى 65% بعد 6 أيام من تناوله، وأن أكثر من 90% من الحالات استجابت خلال 10 أيام.





وأضاف مدير الشركة المصنعة للعقار، أن العلاج عبارة عن أقراص وأعراضه الجانبية أقل من أدوية أخرى، موضحا أن المريض يحتاج إلى 40 قرصًا من العلاج الروسى الجديد المعتمد، وذلك في فترة تمتد من أسبوع إلى 10 أيام ليشفى المريض المصاب بفيروس كورونا.





ونوه بأنهم سيقدمون العلاج الروسى لوزارة الصحة خلال 4 أسابيع.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 حالة شفاء.





وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.



