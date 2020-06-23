وظائف جديدة.. وزير القوى العاملة يوجه رسالة للشباب (فيديو)

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة طمأنينة للمصريين وخاصة الشباب، قائلًا إن الوضع بعد جائحة كورونا سيختلف وسيكون هناك فرص عمل جيدة لجميع الشباب وسيعمل ذلك على خفض نسبة البطالة بشكل كبير.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الاثنين، أنه بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا على الدولة سيكون الوضع بسوق العمل والمصانع والشركات مختلف بشكل كبير وسيعمل على خلق فرص عمل جديدة وجيدة والحكومة المصرية ستعمل بشكل غير تقليدي.





واستكمل وزير القوى العاملة: "كل الجهات الرسمية فى الدولة لديها تعطش للعودة الى العمل مرة اخري بعد وباء كان سبب فى تأثير كبير على جميع الأعمال في البلاد مما سيعمل على التعويض لما فاتنا على مدار شهور كثيرة ماضية " مشيرا الى أن جميع الجهات الرسمية فى مصر ستعمل على التجهيز الجيد لما بعد جائحة كورونا.





ولقت، إلى أنه سيكون هناك إجراءات كبيرة ستجرى حتى فى ظل وجود الجائحة كي يتم الاستعداد الجيد للعودة للعمل مرة أخرى لتجهيز العامل للعودة للعمل بعد زوال الفيروس الخطير، مطالبًا بالتكاتف مع جميع الجهات للاستعداد للنزول لمجال العمل مرة أخرى بعد جائحة كورونا.





وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورًا فعالًا وقويًا في تغيير جزري للدولة ونقلها إلى مصاف الدول العالمية والاهتمام بالتنمية والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص لأنها الأولى بالرعاية وظهر في أكثر من مناسبة وقبل جائحة كورونا وأكد على هذا الأمر.



