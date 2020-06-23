إنتاج عسل نحل لتقوية جهاز المناعة بجامعة دمنهور (فيديو)

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة أنتجت عسل نحل لتقوية الجهاز المناعي للإنسان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأوضح "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أنه تم توفير المنتجات لخدمة المجتمع وأغذية لرفع المناعة لدى الأفراد، والتي تساعدهم فى مواجهة فيروس كورونا، ومن ضمن تلك المواد الغذائية عسل النحل المغذي على أزهار خبز النحل وهو من أهم الأغذية لرفع المناعة، وذلك من خلال مناحل كلية الزراعة بالجامعة.





وأشار رئيس الجامعة وأستاذ الرقابة الصحية على الأغذية ومنتجاتها وتكنولوجيا وسلامة الغذاء، إلى أن العامل الأساسي لمواجهة كورونا ومحاربتها هو رفع كفاءة الجهاز المناعي وتقويته جيدًا، حتى لا نكون أكثر عرضة للعدوي بالفيروس من خلال تناول عدد من الأطعمة والمواد الغذائية أهمها عسل النحل الطبيعي، كما تحتوي البقوليات والخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك على العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات اللازمة لرفع مناعة الجسم.





ونوه إلى أن عسل لنحل مضاد حيوي طبيعي، ومقوى لجسم الإنسان حيث يقوى جهاز المناعة الذي يتولى مقاومة جميع الأمراض التي تهاجمه.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 حالة شفاء.





وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.



