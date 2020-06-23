ديزني لاند باريس أبوابها مجددا أمام الجمهور في هذا التوقيت





وقالت ناتاشا رافالسكي مديرة ديزني لاند باريس إن الشركة تتوقع إعادة فتح متنزه ديزني لاند ومتنزه استوديوهات والت ديزني وفندق نيوبورت بيه كلوب وقرية ديزني لاند، في 15 يوليو المقبل.





كانت الشركة قد أغلقت متنزهاتها الترفيهية في أنحاء العالم في يناير كانون الثاني بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.





وقالت ديزني لاند أيضا الشهر الماضي إنها ستعيد فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة على مراحل اعتبارا من 11 يوليو تموز والتي تضم أكبر مدينة ملاهي في العالم وهي والت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا.



