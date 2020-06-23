عبد الحفيظ يكشف موعد عودة فايلر إلى القاهرة وقيادة تدريب الأهلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:30 ص
فايلر وعبدالحفيظ
فايلر وعبدالحفيظ
علي نبوي


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من إجازته.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"فايلر سافر من أجل إجازة مع أسرته بعدما تغيب عنهم لفترة طويلة".

وتابع :"المدرب السويسري سيعود إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري، وسيعود لقيادة الفريق في التدريبات الجماعية".

ويستأنف الأهلي تدريبات غدًا الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد استئناف النشاط الرياضي والذي توقف لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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