عبد الحفيظ يكشف موعد عودة فايلر إلى القاهرة وقيادة تدريب الأهلي









كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من إجازته.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"فايلر سافر من أجل إجازة مع أسرته بعدما تغيب عنهم لفترة طويلة".





وتابع :"المدرب السويسري سيعود إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري، وسيعود لقيادة الفريق في التدريبات الجماعية".



