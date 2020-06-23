كشف حساب جورديولا مع مانشستر سيتي هذا الموسم









قاد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي فريقه لفوز كبير بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ علي حساب نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين علي ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وبهذا الفوز يصبح نادي مانسشتر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 63 نقطة من 30 مباراة قاد فيها بيب جوارديولا الفريق السماوي هذا الموسم حيث استطاع الفريق في 20 مباراة بينما تعادل في 3 وخسر 7 مباريات بالبطولة المحلية.





وعلى الصعيد الأوربي استطاع بيب جوارديولا قيادة النادي الإنجليزي في التأهل لدور ثمن النهائي والاقتراب من دور ربع النهائي بعد أن حقق الفوز علي حساب نظيره نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعت يبن الفريقين بالعاصمة الإسبانية مدريد.



