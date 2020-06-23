باسم علي: قصرت فى حق نفسي وهدفي منتخب مصر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:24 ص
باسم علي
باسم علي
محمد جمال


قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، إنه قام بتجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قبل الإعارة إلى صفوف الجونة.


وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أهملت في حق نفسي مع الأهلي بعد أول موسم، والاستمرار في اللعب والمشاركة سلاحي كي أكون رقم واحد في مركزي".

وأوضح: "مددت عقدي مع الأهلي موسمين وإذا لم يتم عودتي في تلك الفترة سأكون لاعبا حرا بعدها"

وتابع: "لم يبلغني أحد بالعودة إلى الأهلي حتى الوقت الجاري ولكني أركز مع الجونة من أجل التألق والوصول إلى منتخب مصر".

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