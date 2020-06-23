بيراميدز أول فريق يستأنف تدريباته استعدادا للدوري









كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن فريق الكرة سيكون أول فريق في مصر يستأنف تدريباته استعدادا لإكمال مباريات الدوري الممتاز والمقرر لها يوم ٢٥ يوليو المقبل بقرار من الحكومة ووزارة الشباب والرياضة.





أوضح هاني سعيد أن النادي حصل على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات منفصلة بداية من يوم الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي المطلوب في الوقت الحالي.



