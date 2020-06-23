شبورة وشديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن درجات الحرارة، الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
شبورة وشديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء
شبورة وشديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

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