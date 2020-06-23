بسبب "الطيارات الورقية".. تحذير "خطير جدا" من وزارة الكهرباء

قال مصطفى عبد الرحمن عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن هناك حوادث عدة وقعت جراء "الطائرات الورقية"، التي انتشرت بكثرة خلال الثلاثة الأشهر الماضية، موضحًا أنه من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات، وأخرى من خلال الصعق الكهربي، مشددًا على أن ذلك يستدعي تدخلا من أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لأبنائهم خلال ممارسة هذا النوع من الألعاب.

وأضاف "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كثرة "الطائرات الورقية" وسقوط بعضها تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، حيث تلتف خيوطها على أسلاك الجهد "العالي والمتوسط والمنخفض"، متابعا: "بعض من علقت طائراتهم في الأسلاك صعدوا على الأعمدة لإنزالها فصعقوا وهذا أمر خطير جدًا".





ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أن مصر لديها فائض في الطاقة الكهربائية ورغم ذلك يتم انقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب "الطائرات الورقية".