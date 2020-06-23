وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
حامد محمود

تعرض الإعلامي وائل الإبراشي، لموقف محرج على الهواء، بعد أن أصيب بـ"كحة" خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري.

وتدخلت مذيعات القناة الأولى لانقاذ الموقف من جانبهن، بادارة الحلقة لحين استعادة الابراشي، صحته.

وداعبن من جانبهن الإبراشي، حيث قالت إحداهن: "انت عامل اجراءات احترازية ولابس الماسك من أول ما دخلت"، فيما رد قائلًا: "الواحد بقى يخاف".

"التاسعة" هو برنامج حواري يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية ويناقش خلاله أهم الأحداث التي تتعرض لها مصر والعالم العربي، كما يستضيف خلاله عددًا من المسئولين والشخصيات البارزة للحديث في الشأن العام.


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