بقيادة رونالدو.. يوفنتوس يتخطي بولونيا ويواصل تصدره لجدول ترتيب الكالتشيو

حقق يوفنتوس فوزًا غاليًا على حساب مضيفه بولونيا، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب يوفنتوس استاديوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للسيدة العجوز بهدف سجله في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ثم أكد الأرجنتيني باولو ديبالا فوز يوفنتوس بهدف آخر سجله في الدقيقة 36.





وأنهى يوفنتوس المباراة بـ10 لاعبين لطرد دانيلو لويز دا سيلفا في الوقت بدل الضائع.





رفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن الوصيف لاتسيو والذي يلتقي مع مضيفه أتالانتا الأربعاء.



