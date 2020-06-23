عاجل - الأهلي يكشف حقيقة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

رد مصدر داخل النادي الأهلي على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن إصابة أحد لاعبي فريق الكرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال المصدر بأن كل ما يتردد مؤخرًا حول إصابة أحد لاعبي القلعة الحمراء بفيروس كورونا مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة ولا نعرف ما الغرض من ورائها.

وأضاف المصدر بأن هذا الأمر يمثل حملة تستهدف ضرب استقرار الفريق الأحمر.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن سلبية جميع المسحات التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي قبل استئناف النشاط الرياضي.

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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اخر التطورات في ملف اللاعبين المصابين في الفريق الأحمر بعد غيابهم عن الفريق لفترة طويلة.





ويغيب الرباعي محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير وحمدي فتحي عن الأهلي منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"حمدي فتحي قد يشارك في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين لكنه من الصعب أن يشارك عقب العودة مباشرة".





وأضاف :"سعد سمير وكريم نيدفيد لا يزال أمامهما بعض من الوقت وهما الآن في مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت بهما".





وزاد :"أما بالنسبة لمحمد محمود فبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية وينفذ برنامجه التأهيلي بشكل مميز".



