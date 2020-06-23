باسم علي: مارتن يول مقتنع بقدراتى وقام بتعديل عقدى





تحدث باسم علي الظهير الأيمن للنادى الأهلي والمعار لفريق الجونة عن فترة تواجده داخل القلعة الحمراء تحت قيادة المدرب الهولندى السابق للفريق مارتن يول .





وقال باسم علي إن الهولندي مارتن يول، مدرب الأهلي سابقا، له فضل كبير عليه.





وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مارتن يول تدخل مع إدارة الأهلي وعدل لي عقدي من خلال زيادته من ناحية الراتب السنوي"



