باسم علي: مارتن يول مقتنع بقدراتى وقام بتعديل عقدى

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:02 ص
محمد جمال
 

تحدث باسم علي الظهير الأيمن للنادى الأهلي والمعار لفريق الجونة عن فترة تواجده داخل القلعة الحمراء تحت قيادة المدرب الهولندى السابق للفريق مارتن يول .

وقال باسم علي إن الهولندي مارتن يول، مدرب الأهلي سابقا، له فضل كبير عليه. 

وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مارتن يول تدخل مع إدارة الأهلي وعدل لي عقدي من خلال زيادته من ناحية الراتب السنوي"

وتابع: "مارتن يول مقتنع تماما بقدراتي لذلك أوصى بتعديل عقدي وتمديده في تلك الفترة"

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