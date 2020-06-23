باسم علي: مارتن يول مقتنع بقدراتى وقام بتعديل عقدى
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:02 ص
محمد جمال
تحدث باسم علي الظهير الأيمن للنادى الأهلي والمعار لفريق الجونة عن فترة تواجده داخل القلعة الحمراء تحت قيادة المدرب الهولندى السابق للفريق مارتن يول .
وقال باسم علي إن الهولندي مارتن يول، مدرب الأهلي سابقا، له فضل كبير عليه.
وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مارتن يول تدخل مع إدارة الأهلي وعدل لي عقدي من خلال زيادته من ناحية الراتب السنوي"
وتابع: "مارتن يول مقتنع تماما بقدراتي لذلك أوصى بتعديل عقدي وتمديده في تلك الفترة"