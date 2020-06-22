الصحافة الإسبانية تضع برشلونة تحت الضغط بعد تصدر ريال مدريد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:58 م
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمى

وضعت الصحافة الاسبانية نادي برشلونة تحت الضغط بعد فوز نادي ريال مدريد علي حساب نظيره نادي ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليصعد لصدارة ترتيب البطولة بدلا من البارسا.

وقالت صحيفة آس الإسبانية ان نادي برشلونة أصبح الآن تحت الضغط حيث ترك فوز ريال مدريد المدرب كيكي سيتيين على الهامش،️ هذه هي المرة الثانية التي يتخلى فيها كيكي عن الصدارة منذ وصوله الى برشلونة ومن الآن فصاعدًا، ستكون كل مباراة للفريق الكاتالوني نهائي.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة انه رغم تغير المُتصدر إلا أن المنافسة بين ريال مدريد و برشلونة لن تنتهي إلا في الأسابيع الأخيرة من عمر البطولة الاسبانية.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي اتلتيك بيلباو علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة بينما يستضيف نادي ريال مدريد نظيره ريال ماريوكا بالعاصمة الإسبانية مدريد هذا الأسبوع ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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