خاص - عبد الحفيظ: محمد شريف وأكرم توفيق الأقرب للعودة إلى الأهلي بعد نهاية الإعارة





قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ثنائي الفريق المعار محمد شريف وأكرم توفيق هما الأقرب إلى العودة للفريق الأحمر نهاية الموسم.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " :"هناك اتجاه داخل الجهاز الفني للأهلي بعودة الثنائي من الإعارة عقب نهايتها بعدما ظهرا بشكل مميز".





وتابع :"الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر أبدى إعجابه بالثنائي قبل توقف الدوري وهما الأقرب للعودة إلى الفريق".





وأكمل :"فايلر طلب أيضا متابعة بعض اللاعبين المعارين الأخرين مثل صلاح محسن وباسم علي وأحمد ياسر ريان".



