تعليق ناري من نجم الأهلي على رحيل أحمد فتحي وعاشور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أعلن نادى بيراميدز عن تعاقده مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بجانب توجيه القلعة الحمراء الشكر لحسام عاشور قائد الفريق عن الفترة التى قضاها فى النادى للرحيل بنهاية الموسم.

وتحدث باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، عن رحيل أحمد فتحي عن صفوف القلعة الحمراء وتوقيعه إلى نادي بيراميدز.

وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "قيمة أحمد فتحي فنياً كبيرة ولكن الأهلي لا يقف علي أحد وأتمنى له التوفيق".

وتابع: "أحمد فتحي لاعب كبير وله ثقل داخل الملعب ولكن الأهلي لا يقف على لاعب وهناك العديد من اللاعبين الذين رحلوا بينما يضم الاهلي نجوم أخرى على مدار تاريخه".

وعن حسام عاشور، أوضح باسم علي: "حسام عاشور لن يلعب للزمالك وعمره ما يخسر جمهور الأهلي".

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