صدقي صخر: شخصية "آدم" في "ليه لأ" تشبهني كثيرا.. وأنا مع استقلالية البنات

"الفجر الفني"،



في البداية.. كيف تم ترشيحك للدور في مسلسل "ليه لأ"؟

تم ترشيحي من قبل المخرجة مريم أبو عوف ومساعد المخرج مودي شاهين، وعندما تواصلا معى سعدت جداً بالمشاركة في عمل للمخرجة مريم أبو عوف.



ما الذي حمسك للمشاركة في هذا العمل؟

كما ذكرت وجود المخرجة مريم أبو عوف، كان من العوامل الرئيسية لمشاركتي في العمل، كما أيضاً وجود المؤلفة مريم نعوم، أدركت في هذه اللحظة أن العمل سوف يكون رائع، بالاضافة إلى أن معظم فريق العمل أصدقائي، ففكرة العمل مع أصدقائك فكرة مريحة ومشجعة.



ما أوجه الشبه بين شخصيتك في المسلسل وفي الحقيقة؟

شخصية "آدم" في المسلسل قريبة جداً من شخصيتي في الحقيقة، فالاختلاف بسيط جداً.



هل أنت مع فكرة استقلالية وحرية البنات كما تظهر في المسلسل فأنت دائماً داعم لعاليا؟

نعم أنا دائماً اساند المرأة بقوة سواء في قضية الاستقلال أو غيرها، فأنا داعم للمرأة بشكل كبير.







هل تابعت ردود أفعال الناس علي المسلسل؟

بالفعل تابعت ردود أفعال الناس من خلال السوشيال ميديا، والحمد لله التعليقات كانت إيجابية بشكل كبير، وبدأ الناس تتساءل عن موقف "عاليا"، في مشهد "كتب الكتاب"، هل هو صحيح أم خطأ، وهل المسلسل يشجع على ذلك، فأنا أرد على ذلك بأن ماحدث في مشهد "كتب الكتاب"، غير صحيح، ولكن هذا نتيجة ضغوطات وكبت تعرضت له في السنين الماضية، والمسلسل هنا يشجع على الحوار والمناقشة حتى لا تصل الفتيات إلى ما وصلت له "عاليا".



كيف كانت كواليس العمل مع أمينة خليل وباقي نجوم العمل؟

كواليس العمل مع أمينة خليل، كانت مريحة جدا وممتعة، فأنا أعرف أمينة خليل منذ 15 عاماً، وهى ممثلة شاطرة جدا وذكية ومجتهدة، ومشاهدنا كانت لا تحتاج إلى إعادة، بالنسبة لباقي الكاست، فمريم الخشت صديقتي من أيام المدرسة، فكنا نغني في الكواليس ونضحك مع بعض دائماً، بالنسبة لعايدة الكاشف، فهي أيضاً صديقتي من أيام الطفولة، ومعظم مشاهدنا في اللوكيشن ضحك خاصة إني أنا وهى نحب بعض في العمل، فكل مشهد رومانسي، نظل نضحك كثيراً قبله.



ما رأيك فى عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية؟

المنصات الإلكترونية هى الآن المستقبل، وبعد سنوات قليلة ستصبح لها جمهور كبير وواسع، وهى مفيدة جدا للصناعة، لأنها سوف تقلل من تكدس المسلسلات في شهر رمضان فقط.



وهل ترى أنه كان من الأفضل عرض المسلسل في السباق الرمضاني؟

كنا في البداية متحمسين جدا لعرض العمل في السباق الرمضاني، لأن المشاهدة في التليفزيون على نطاق أوسع، ولكن قضية المسلسل وكونه 15 حلقة فقط، كان من الأفضل له إلا يعرض في رمضان، وخاصة أن هذا التوقيت مناسب جداً، فالناس خرجت من رمضان متحمسة للمسلسلات، كما مازال الحظر الصحي موجودًا والناس تحتاج إلى مسلسل يملء وقت فراغهم.



ماذا عن تجربتك في مسلسل 100؟

تجربة استثنائية بالنسبة لى بشكل كبير، رغم صغر دوري إلا أن هذا الدور لاقي إشادة من الجمهور كبيرة على السوشيال ميديا، كما أن المسلسل بشكل عام استطاع أن يخطف التريند، من الكثير من المسلسلات، وهذا الشيء كان غير متوقع، والفضل يرجع إلى المخرجة كاملة أبو ذكرى، التى استطاعت أن توظف كل ممثل في مكانه الصحيح، وتبروزه فيه، وبالتالي كل الممثلين في العمل كانوا ملفتين للنظر.



وهل يوجد جزء ثان لمسلسل "وش ثان"؟

أنا لا أعلم إذا كان هناك جزء ثان أم لا فهذا الأمر يرجع إلى شركة الإنتاج، وتم ترك العمل مفتوح لهذه الفكرة، وأنا أتمني أن يكون هناك جزء ثان.



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبك؟

هناك أعمال كثيرة قريبة من قلبى، ولكن أقربهم فيلم "فيلا 69"، للمخرجة أيتن آمين، وبطولة النجم خالد أبو النجا، وعلى رغم إني كنت أقدم دور صغير، إلا أن هذا العمل قريب مني بشكل كبير.



مع من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامه؟

كنت أتمنى الوقوف أمام سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني.



ومع من من النجوم الحاليين تتمني العمل معه؟

أتمنى العمل مع الفنان محمود حميدة وماجد الكدواني.









استطاع الفنان الشاب صدقي صخر، أن يخطف الأنظار، في مسلسل "ليه لأ"، حيث يجسد دور الشاب المتفتح الذى دائماً يساند ابنة عمته"أمينة خليل"، كما يقع في حب صديقتها، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "100 وش"، للمخرجة كاملة أبو ذكرى، ورغم صغر دوره في العمل، إلا أنه استطاع أن يؤثر على الجمهور ويعلق في أذهانهم.التقيبالفنان صدقي صخر، ليحدثنا عن مشاركته في مسلسل "لية لأ"، أوجه الشبه بين شخصية "آدم"، وشخصيته الحقيقية، ما الذي حمسه للمشاركة في هذا العمل، تجربته في مسلسل "100 وش"، وأمور كثيرة خاصة به.وإلى نص الحوار..