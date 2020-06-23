محمد سعفان: العاملون بالخارج قضيتنا الأولى (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:21 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أمنية فوزي
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه أصبح هناك رؤية للعامل المصري الموجود في أي دولة في العالم بأن هناك مكتب تمثيل عمالي يهتم به، ويستطيع اللجوء إليه في حالة حدوث أي طاريء في مجال العمل، ويتم الرد عليه والتعامل معه بشكل إيجابي، وهذا ما رسخ علاقة مباشرة بين العمالة المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل العمالي وكانت النتائج مبهرة، مشددًا على أن النتائج التي تم تحقيقها بالأرقام كانت كبيرة جدًا. 

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على قناة "المحور"، مساء الاثنين، أنه منذ 2016 أعلنت الوزارة لمكاتب التمثيل العمالي بأن القضية الأولى لهم العامل المصري بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة واجهت بعض الطلبات نظرًا لعدم اهتمام وتفاعل المكاتب مع المواطنين أو العاملين بالخارج، منوهًا بأنه منذ شهر أبريل عام 2016 فإن هناك متابعة شبه يومية مع مكاتب التمثيل العمالي من خلال الإدارات المعنية داخل وزارة القوى العاملة. 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم متابعة جميع المكاتب العمالية والتي كانت متابعة شبه يومية والتي دعت الملحفين والمستشارين والتي تكون عادة وسط العمالة المصرية وموجودة داخل المناخ العمالي، والتى يتركز فيه العمالة المصرية بشكل كبير.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورًا فعالًا وقويًا في تغيير جزري للدولة ونقلها إلى مصاف الدول العالمية والاهتمام بالتنمية والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص لأنها الأولى بالرعاية وظهر في أكثر من مناسبة وقبل جائحة كورونا وأكد على هذا الأمر.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الاثنين، أن تأثير جائحة كورونا على العالم كان قويًا وخاصة على دول أوروبا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية كانت على مدار 6 سنوات تعمل على نقل الدولة المصرية إلى مصاف الدول العالمية والأوروبية من خلال الإصلاح الاقتصادي والتنمية وبناء بنية تحتية قوية وجيدة، مما كان له الأثر البالغ في التصدي لجائحة كورونا ولم تتأثر بمثيلتها في الدول الأوروبية.

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