عبد الحفيظ يكشف لـ "الفجر الرياضي" أخر التطورات في ملف الرباعي المصاب









كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اخر التطورات في ملف اللاعبين المصابين في الفريق الأحمر بعد غيابهم عن الفريق لفترة طويلة.





ويغيب الرباعي محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير وحمدي فتحي عن الأهلي منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"حمدي فتحي قد يشارك في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين لكنه من الصعب أن يشارك عقب العودة مباشرة".





وأضاف :"سعد سمير وكريم نيدفيد لا يزال أمامهما بعض من الوقت وهما الآن في مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت بهما".





وزاد :"أما بالنسبة لمحمد محمود فبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية وينفذ برنامجه التأهيلي بشكل مميز".





ويستأنف الأهلي تدريبات بعد غد الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد استئناف النشاط الرياضي والذي توقف لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.



