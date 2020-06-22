نجم الجونة: الأهلي لم يُبلغنى بالعودة بعد انتهاء الإعارة





كشف باسم علي نجم الجونة المعار من النادى الأهلى عن عدم ابلاغه من مسؤولي القلعة الحمراء بالعودة بنهاية الموسم الجاري .





وأوضح باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، حقيقة عودته للقلعة الحمراء في نهاية الموسم.





وقال باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي بشأن العودة من جديد، وأحترم قرار النادي الأهلي وتركيزي في اللعب والمشاركة والانضمام لمنتخب مصر".





وأضاف: "إعارتي مع الجونة ستنتهي في نهاية الموسم وأركز في عودة الدوري مع الفريق الساحلي وبعدها سيتم حسم مصيري في الموسم الجديد".



