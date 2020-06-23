الزمالك يتخذ قرار جديد بشأن الجهاز الفنى

قدم سامي الشيشيني المدرب العام لنادى الزمالك استقالته من الجهاز الفنى ليرحل عن الفريق ويدخل عدة أسماء حسابات ادارة الفريق لتولى المهمة .





وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو نادي الزمالك استقروا على تأجيل تعيين المدرب العام فى جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك قرر تأجيل تعيين بديل سامي الشيشيني فى الوقت الحالي لحين الاستقرار على العودة إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك أخبار حول تعيين طارق السيد أو طارق يحيي، ومحمد صلاح لم يتلقي أى اتصالات حتى الآن من مسؤولي القلعة البيضاء".



