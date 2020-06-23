خالد أبوبكر: مصر أمام اختبارات عنيفة وقوية في إثيوبيا وليبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:01 ص
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن المصريون لا يريدون من أشقائهم الليبيين سوى التصالح وطرد الأجانب والمرتزقة، موضحًا أن مصر أمام اختبارات عنيفة وقوية في إثيوبيا وليبيا.

وأضاف "أبوبكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "ON": "محدش في أي مكان في مصر يتمنى أو في باله إن مصر تطلق صاروخ واحد على الأراضي الليبية.. ولا نريد منهم إلا التصالح وألا يكون هناك قوات أجنبية هدفها تهديد الأمن القومي المصري".

وتابع الإعلامي: "مش عاوزين نطلع صاروخ واحد.. عاوزين السلام وتبقي ليبيا لليبيين، وإن كان كذلك لن يكون هناك أي شيء من دول الجوار العربي إلا احترام سيادتها.. لكن أشوف محتل تركي ومرتزقة على الحدود الغربية واسكت؟.. هدفي أنهم لا يأتوا وهدفي أن يرفض الليبيون الاستعمار، افهموا الخطاب السياسي المصري في نطاقه الصحيح.. ولا نريد حرب ولا نريد إلا الليبيين على أراضيهم ولا نريد أي عناصر أجنبية".

وتحدث على اجتماع الجامعة العربية، قائلًا: "مصر تنتظر إجابة واحدة.. من معنا ومن ليس معنا؟، ونستثنى الإمارات العربية والسعودية والبحرين والأردن، حيث كتبوا عبارات مواقف ستسجل بأحرف من نور.. لم ينتظروا وكانوا سباقين".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

الجيش المصري من أقوى الجيوش 
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، مشددا على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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