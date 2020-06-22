الزمالك ينقض على نجم بيراميدز

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يرغب نادي الزمالك منذ فترة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعي مسؤولي القلعة البيضاء إلى التعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط الدفاع الأبيض.

وتواصل أحد مسئولو الزمالك مع بكري الفترة الماضية والذي أبدى ترحيبه بالانضمام إلى الفريق في الصيف ولكن طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

وبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية لضم عبد الله بكري في الصيف القادم.

وأكد نادي بيراميدز أنه لا يمانع في بيع عبد الله بكري في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب للتعاقد معه.

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