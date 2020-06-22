وزيرة الثقافة تعلن: عروض مسرحية لـ"حكايات الولاد والأرض" في القرى والمدن

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:36 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
ريهام كمال


أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الوزارة تحضر لعروض مسرحية صغيرة من كتاب "حكايات الولاد والوطن"، حيث سيتم عرضها في قري وموطن الأبطال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن كتاب "حكايات الولاد والوطن"، يفرد واقع إنساني لجنودنا الأبطال، وهناك استعداد لإصدار 10 أجزاء آخرين.

وأوضحت وزيرة الثقافة: "بدأنا في تحضير هذه الحكايات بعروض مسرحية مصغرة وبدأنا في كتابتها وتنفيذها، وستعرض في المحافظات وقري الأبطال".

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